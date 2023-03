Les stars de YouTube McFly et Carlito prennent une décision difficile pour une raison qui brise le cœur des fans: «De retour à l’hôpital, des sacrées complications avec mon bébé…»

Samedi soir, les deux stars de YouTube surprenaient tout le monde en annonçant faire une pause dans leur carrière. Une nouvelle partagée sur Instagram par McFly au nom du duo. « Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux guests, aux concepts, qu’on a tant aimé et tant pratiqué, n’a plus le même goût car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d’autant plus fatigante qu’elle n’est plus inédite ou nouvelle. Ajoutez à ceci la naissance du 3eme enfant de Raphaël & Érika, cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se re-inventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis plus simplement. On a déjà plusieurs idées dont une qui nous séduit beaucoup, mais pour ça il faut savoir dire stop pendant un temps et s’y consacrer », expliquait-il.

Cependant, un étrange silence régnait du côté de son comparse de toujours Carlito. Un jour plus tard, celui a brisé le silence sur cette pause « forcée ». « Des sacrées complications avec mon bébé de 1 mois et demi. De retour à l’hôpital. Ceci conjugué à un bon gros burn-out qui ne facillite rien. Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez. Là ça déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières. Prenez soin de vous surtout. »