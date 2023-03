Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. « Le Standard peut sortir Bruges du Top 4 »

« Je l’avais déjà dit il y a quinze jours après le derby brugeois : le Club ne peut pas continuer avec Scott Parker. Ce n’est pas à lui que j’en veux mais bien aux dirigeants brugeois qui ont pris deux mauvaises décisions en virant Hoefkens et en engageant Parker, et qui font maintenant passer leur orgueil avant l’intérêt de l’institution en ne voulant pas se déjuger. Je n’en reviens pas qu’ils partent encore à Benfica avec Parker mais si, ce qui est probable, ça tourne mal là-bas, ce ne sera plus tenable et il faudra trancher directement pour préparer le match face au Standard sur d’autres bases. On parle en coulisses d’un retour d’Alfred Schreuder, mais moi je reste sur Alexander Blessin, qui avait réalisé un boulot extraordinaire à Ostende, ou Yves Vanderhaeghe, qui remettrait vite de l’ordre dans l’équipe. Bruges hors du Top 4, ce serait vraiment quelque chose d’inimaginable. Et si rien ne change, on y va tout droit, d’autant que La Gantoise et le Standard font le boulot. »

« Je pense qu’aucun supporter des Rouches n’aurait pu rêver d’une saison pareille après la galère de la précédente. Le Standard n’aura rien à perdre dimanche à Bruges et, avec un coach qui a vraiment mis tout le groupe dans sa poche, tout semble possible ! Et il vaut toujours mieux être chasseur que chassé… »