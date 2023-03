Six F-16 belges prenne part à un vaste exercice aérien au Royaume-Uni: «Nous rassemblerons nos capacités et réaliserons l’éventail complet des opérations aériennes»

Baptisé « Cobra Warrior », cet exercice se déroule deux fois par an et met l’accent sur les opérations aériennes tactiques « de haute intensité » impliquant d’importantes forces. Celui-ci dure depuis la semaine dernière et jusqu’au 24 mars prochain. L’édition de ce printemps rassemble ainsi 70 appareils, dont la plupart opèrent entre le 2 et le 24 mars au départ de la base de la RAF à Waddington (nord-est de l’Angleterre). Ils effectueront au moins une mission par jour.

« Pendant trois semaines, nous rassemblerons nos capacités et réaliserons l’éventail complet des opérations aériennes, y compris les missions défensives et offensives contre le potentiel aérien (en anglais « Defensive and Offensive Counter-Air », DCA et OCA) ainsi que les opérations de frappe », a indiqué la RAF sur son site internet.

« Pour la première fois, des contingents fournis par les forces aériennes finlandaise, indienne et saoudienne prennent par cette année », a ajouté l’aviation militaire britannique.

L » Indian Air Force (IAF) a engagé cinq avions de combat Mirage 2000 de fabrication française, deux avions de transport C-17 construits par Boeing et un ravitailleur en vol Iliouchine Il-78 d’origine russe. La Finlande – candidate à l’adhésion à l’Otan – a dépêché six F-18C Hornet et la Belgique six F-16A Fighting Falcon. La force aérienne saoudienne a quant à elle déployé six Eurofighter Typhoon sur la base britannique de Coningsby, qui abrite la plupart des chasseurs de la RAF de ce type.