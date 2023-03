Deux squatteurs retrouvés dans le «comu» d’un kot étudiants, rue Henkart à Liège

C’est un voisin qui appelle les services de police liégeois, ce dimanche vers 14h50. Il assure avoir aperçu deux hommes pénétrer dans une maison, sans en être les occupants, rue Henkart à Liège.

Arrivés sur place, les policiers découvrent en effet Mazur (né en 1996 et d’origine algérienne) ainsi que Jamal (né en 1990 et d’origine marocaine). Tous deux se trouvent en séjour illégal chez nous et ont été interpellés alors qu’ils « zonaient » dans les parties communes du bâtiment, réservé à des kots étudiants.