Une dame de 112 kilos se rend en Turquie pour une opération mais rien ne se passe comme prévu: «Mes entrailles étaient dures comme du béton»

Seulement, l’opération ne se déroule pas comme prévu et lui a provoqué des douleurs abdominales, des vomissements et une déshydratation. Une fois rentrée en Angleterre, son médecin lui ordonne de se rendre aux urgences. Ils ont constaté une fuite, ses organes devenant du béton.

de videos

« Je me sens trompée et bouleversée par le fait que quelque chose qui était censé m’aider m’a causé tant de souffrance », a déclaré Pinky. « Ils ont totalement bâclé l’opération et ont laissé mes entrailles si infectées qu’elles étaient toutes dures et comme du béton, selon les médecins », ajoute-t-elle. Pinky précise également : « Avec le recul, c’était si peu cher que j’aurais dû y réfléchir à deux fois, mais je me suis laissé emporter ».