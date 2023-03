100 saxophonistes réunis pour le premier «Sax Day» à Welkenraedt

Dimanche 26 mars 2023 aura lieu le « Welkenraedt Sax Day », un événement à destination des saxophonistes amateurs de la province de Liège. Une journée placée sous le signe du partage et de la convivialité, mais aussi de l’apprentissage.

Les musiciens présents participeront à divers ateliers qui rythmeront la journée. Ils seront animés par les futurs professionnels issus des classes de saxophone de l’IMEP et du Conservatoire Royal de Liège, supervisés par Nele Tiebout et Rhonny Ventat. « Un encadrement de qualité permettant d’acquérir de nouvelles techniques et compétences », explique le centre culturel de Welkenraedt dans un communiqué de presse.