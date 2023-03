Voici les prénoms les plus donnés aux bébés à Namur en 2022

Les prénoms les plus donnés pour les filles en 2022 pour la commune de Namur sont Olivia (25), Lucie (23), Louise (20), Jeanne (19) et Emma (19).

Le journal l’Avenir l’indique, les hôpitaux de la commune de Namur ont géré 3.541 naissances en 2022. 1.064 de ces bébés ont des parents qui habitent sur Namur : 518 filles et 546 garçons.

Du côté des garçons, les prénoms les plus populaires pour l’année dernière sont Louis (30), Arthur (27) et Jules (25). Gabriel et Noah complètent le top 5.