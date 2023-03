Après une bagarre dans le Carré, il prend la fuite et chute de 2m sur le chantier du tram à Liège

Nicolas, 28 ans, ferait mieux d’éviter de sortir en centre-ville… Ce dimanche, il était 7h30 quand il s’est fait arrêter dans le carré de la Cité ardente. La police liégeoise a été appelée sur place à la suite d’une scène de coups avec une autre personne.

La victime a été blessée au niveau de sa lèvre inférieure, côté droit, et présentait aussi des éraflures sur le front. Nicolas, lui, a pris la fuite… Mal lui en a pris. Celle-ci a été subitement interrompue après que, dans sa course, il ait fait une chute de deux mètres en essayant de passer par les travaux du tram. Blessé au niveau de la jambe, il a donc été stoppé net dans sa course et a été emmené en milieu hospitalier pour se faire recoudre.