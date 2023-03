«Je suis très ému»: Mallory Gabsi («Top Chef») reçoit sa première étoile au Guide Michelin et est élu jeune chef de l’année

En plus de faire partie des 44 nouveaux étoilés de cette édition, Mallory Gabsi a reçu le prix du jeune chef de l’année en France. « Je suis très ému, ça me touche énormément. Je voulais remercier l’ensemble de mon équipe, les gens qui travaillent avec moi. On fait du très très bon travail donc voilà, ce prix, il est pour eux », a déclaré Mallory au moment de recevoir ce prix. Félicitations !