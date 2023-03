Prolongation du nucléaire: le kern demande à Engie et Elia un rapport sur deux scénarios pour les hivers 2025 à 27

Les deux scénarios en question sont d’une part une extension de quelques mois de l’activité des trois réacteurs les plus anciens, Doel 1-2 et Tihange 1, censés s’éteindre en 2025, et d’autre part l’utilisation durant ces deux hivers des deux réacteurs les plus récents (Doel 4 et Tihange 3), alors qu’on prévoyait à ce moment-là plusieurs mois de fermeture pour des travaux de modernisation en vue de leur prolongation pour 10 ans.