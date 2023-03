Shifting Standards, un accélérateur de croissance sur mesure pour les entrepreneures bruxelloises

Shifting Standards est le fruit innovant et collaboratif de deux réseaux féminins aux expertises et expériences différentes pour faire collaborer des publics qui ne se rencontrent que très peu dans la sphère professionnelle et qui auraient tout à gagner de synergies, de partage d’expériences et de connaissances.

On retrouve d’une part Béa Ercolini, la fondatrice de Beabee, un cercle d’affaire qui réunit autour d’un ou une invité(e) inspirant des femmes engagées dans la société, dans leur carrière ou leur entreprise. D’autre part, on retrouve Leïla Maidane, la fondatrice de Femmes Fières, une communauté qui outille les entrepreneures sur les technologies qui leur permettent d’accélérer le lancement et la croissance de leur entreprise.