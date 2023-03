Le changement climatique pourrait coûter 900 milliards d’euros à l’Allemagne d’ici 2050: «Il s’accompagne déjà de lourdes conséquences économiques»

Dans le scénario le plus favorable, les conséquences pour la première économie européenne atteindraient 280 milliards d’euros mais les chercheurs avertissent que la facture pourrait être beaucoup plus salée.

Les évaluations des chercheurs ne tiennent pas compte des décès dus aux vagues de chaleur et inondations, et aux conséquences liées à la perte de biodiversité, car ceux-ci sont difficiles à quantifier. Mais l’étude va plus loin que la simple prise en compte des reconstructions après des catastrophes naturelles. Elle évoque également les coûts supplémentaires induits par des possibilités de production plus limitées ou par des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement. On a par exemple vu, au cours de l’été, que le faible niveau du Rhin avait perturbé le transport fluvial.