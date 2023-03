Vol avec violence à Ville 2 et trafic de stupéfiants rue Turenne: quatre personnes en séjour illégal arrêtées en flagrant délit à Charleroi ce samedi

Ce samedi 4 mars en matinée, c’est le comportement suspect de deux individus qui attire l’attention d’une patrouille du PSO (Peloton Sécurisation et Ordre public) dans l’entrée d’un immeuble à la ville haute, avenue Jules Hénin. L’un des individus va quitter l’autre et être interpellé au square Hiernaux. La fouille va permettre de découvrir qu’il est porteur d’un couteau, de résine de cannabis, de plusieurs boulettes de cocaïne et d’héroïne ainsi que d’une certaine somme d’argent. L’intéressé, en séjour illégal, a été privé de liberté, présenté au parquet et un juge d’instruction l’a placé sous mandat d’arrêt. L’office des étrangers a été informé.

À Ville 2

Ce samedi 4 mars toujours, dans l’après-midi, plusieurs équipes du PSO interpellent deux individus qui prennent la fuite dans le parc Notre-Dame. Ceux-ci s’avèrent être en séjour illégal et ont été arrêtés administrativement. Dans la foulée, un agent de gardiennage du complexe commercial Ville 2 informe la police que les deux personnes ont eu un comportement suspect.