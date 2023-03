Gonçalo Ramos, l’arme fatale que le FC Bruges devra maîtriser en Ligue des champions

L’avant-centre de 21 ans a aussitôt changé de dimension et suscite des convoitises, notamment en Premier League. Fer de lance du Benfica Lisbonne, il joue à la fois le rôle de buteur et passeur.

Malgré les deux blessures qui ont compliqué son début de saison, ce pur produit du centre de formation des Aigles totalise 21 buts et 8 passes décisives, en 33 matches toutes compétitions confondues.

En Ligue des champions, il reste encore assez discret, avec un but et deux passes décisives, dont une face à Bruges il y a trois semaines.

L’effet Schmidt

Sans l’Uruguayen Darwin Nunez, parti à Liverpool au dernier mercato d’été, ni l’Ukrainien Roman Yaremchuk, transféré à… Bruges, le Croate Petar Musa est désormais le seul attaquant pouvant lui faire concurrence.

Car le succès du Benfica cette saison, et notamment sa campagne de haut vol en C1, sont dus également à l’arrivée de l’entraîneur allemand Roger Schmidt, ex-coach du PSV Eindhoven.

Versée dans un groupe très relevé, l’équipe lisboète a terminé la phase de poules devant le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, en battant les Italiens deux fois et en restant invaincue.

En championnat national, les Aigles sont solidement installés en tête d’une compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis 2019, avec 8 points d’avance sur leur dauphin, le FC Porto.

Cette bonne dynamique est le résultat du jeu offensif développé par Schmidt, qui a permis au club lisboète de trouver le chemin des filets à 18 reprises en C1, un total parmi les plus élevés de cette édition, et 58 fois en Liga portugaise.

Bruges dans la brume

Face au Benfica et Gonçalo Ramos, qui visent un second quart de finale de C1 consécutif, Bruges ne se présente pas dans la meilleure des formes, malgré une entame de saison européenne convaincante avec trois succès face au Bayer Leverkusen (1-0), au FC Porto (0-4) et à l’Atletico Madrid (2-0).

Vent de fraîcheur de la phase de poules de la Ligue des champions, l’équipe belge a perdu sa fougue cet hiver en même temps qu’elle a changé d’entraîneur.

Car, en championnat, les Blauw en Zwart ont enchaîné les contre-performances, provoquant l’éviction de l’entraîneur Carl Hoefkens peu après le Mondial, puis l’arrivée de Scott Parker.

L’Anglais n’a pas pour autant stoppé la spirale de résultats décevants : le champion en titre pointe actuellement à la quatrième place de la Pro League, loin derrière Genk.