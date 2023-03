Le Tec recrute 496 conducteurs: «Nous souhaitons donner une chance à un maximum de personnes», un premier Jobday organisé à La Louvière

Le TEC recrute 496 conducteurs et conductrices en 2023 afin de continuer d’assurer la circulation de près de 2.500 bus et trams chaque jour en Wallonie. « 430 personnes se sont inscrites au premier Jobday et 370 ont été sélectionnées, sur base de leurs profils, et invitées à se présenter au Centre de Compétence logistique du Forem à Houdeng-Goegnies », a expliqué un porte-parole du Forem. En province de Hainaut, le Tec recherche 160 conducteurs – dont 90 à Charleroi. Cinquante-six personnes sont recherchées en province du Brabant wallon, 120 en province de Namur et du Luxembourg et 160 en province de Liège.

de videos Le Forem, organisateur des Jobdays, prend en charge l’inscription et la présélection des candidats sur base de leur CV. Des ateliers sont également organisés en amont pour améliorer son CV et s’entraîner pour l’entretien d’embauche. « Le TEC souhaite donner leur chance à un maximum de personnes », a encore précisé le Forem. Les principaux prérequis demandés sont d’être « motivé et orienté client, être titulaire du permis B et être prêt à travailler selon des horaires flexibles et variables ».

Les personnes titulaires du permis B seront formées au permis D, indispensable pour conduire un bus, par le TEC durant leur contrat de travail. Les personnes déjà titulaires du permis D pourront, dès la signature de leur contrat, entrer dans une filière de formation courte leur permettant de s’approprier les véhicules du TEC.

Après Houdeng-Goegnies, les Jobdays du Forem avec le TEC seront organisés à Nivelles (Forem, 27/03), Namur (Forem de Jambes, 30/03), Grâce-Hollogne (Centre de Compétence logistique du Forem, 6/04) et à Molinfaing (Centre de Compétence Transport et Logistique du Forem à Neufchâteau, 1/06). L’inscription aux Jobdays peut se faire via le site internet du Forem.