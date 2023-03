La commune d’Ixelles appose une plaque en hommage à Monique Martin, l’auteure d’Ernest et Célestine

La commune d’Ixelles a apposé lundi une plaque commémorative en hommage à Monique Martin, connue sous le nom de Gabrielle Vincent comme auteure des aventures d’Ernest et Célestine, sur la place du Châtelain, où l’artiste a résidé. Une trentaine de personnes étaient présentes, a pu constater Belga sur place.

La peintre et illustratrice, née à Bruxelles en 1928 et décédée en 2000, a choisi d’opter pour un pseudo, étant donné qu’il était assez mal vu et peu valorisé d’illustrer des histoires pour enfants.