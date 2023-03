Incroyable à Visé: l’obus qui a provoqué l’évacuation du centre-ville avait été découvert vendredi mais le responsable du chantier n’a averti les autorités que ce lundi!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Branle-bas de combat, ce lundi matin, sur la place Reine Astrid à Visé. Vers 8h15, les autorités locales ont été averties qu’un obus avait été découvert dans le chantier en cours à cet endroit.

Très vite, des mesures ont été prises. La place et ses alentours ont été évacués, dont les commerces et les habitations toutes proches. La rue Albert 1er, qui venait justement de rouvrir dans les deux sens de circulation, a été fermée. Tout comme la rue du Pont. Un vaste périmètre d’exclusion, donc, mis en place en attendant l’arrivée du service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (Sedeee) qui est arrivé dans le centre de Visé à 9h45.

Des fouilles ont alors eu lieu, à l’endroit où la découverte a été réalisée… mais les démineurs n’ont rien trouvé !