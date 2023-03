L’effroyable découverte pour une jeune femme en rentrant dans sa chambre: «Peut-être qu’il est temps de changer de pays»

C’est une femme terrifiée qui a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. En rentrant dans sa chambre, la Britannique vivant en Australie a eu le malheur de découvrir une horrible araignée, cachée dans un coin de la pièce. Prête à payer 50$ (soit 45 euros) pour que quelqu’un vienne s’en débarrasser à sa place, elle n’a cependant pas trouvé de volontaire.

La faute à une araignée trop grosse -et nocive pour l’homme accessoirement- qui en a rebuté plus d’un. « Peut-être qu’il est temps de changer de pays », « Brûlez la maison », « Cette chose est sous stéroïdes ou quoi ? »… Des commentaires alarmistes sous sa publication qui ont tout de même été nuancés par d’autres personnes, plus pragmatiques. « Elle ne vous fera pas de mal. Ce genre d’araignée (l’araignée du chasseur, ndlr) tue les moustiques. Je suggère un aspirateur », écrit une femme. Un autre lui demande de ne pas lui faire de mal et de « simplement prendre un verre et un morceau de carton pour l’emprisonner et ensuite la relâcher ».