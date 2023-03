Des travaux de rénovation, notamment énergétique, débutent au Palais royal de Bruxelles

Ceux-ci consistent notamment en la rénovation de la façade de l’ensemble. Les menuiseries extérieures seront également restaurées – ou remplacées selon les cas – et dotées d’un vitrage thermo-isolants. Au total, il s’agit de plus de 700 fenêtres et 2.800 m² de menuiserie.

Ces travaux devraient durer environ un an et demi et coûter quelque 6 millions d’euros.