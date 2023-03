400 places de parking condamnées à l’arrière de la gare par le nouvel échangeur autoroutier qui connectera directement Charleroi-central et l’A503

Le chantier sera lancé le 15 mars prochain. Et il sortira ses effets immédiatement. Dès la semaine prochaine, si vous aviez l’habitude de vous garer en dessous du viaduc de l’A503 du côté du quartier de la Villette, il faudra revoir vos plans. Située derrière la gare de Charleroi-central, la dernière poche de stationnement gratuit sera inaccessible. Et elle le restera au terme des travaux. Et pour cause : elle s’effacera du paysage pour laisser place à l’échangeur autoroutier et son giratoire qui redistribueront le flux de circulation.

On l’aura compris, cela ne fera pas les affaires des navetteurs, ni de ceux qui travaillent à Charleroi, et qui garaient leur véhicule, gratuitement et sans limite de temps, dans ce parking non réglementé, aux portes de l’intra-ring. Certes, on vous dira qu’il jouxte le parking de la SNCB. Mais celui-ci est payant : 35 €/mois pour les navetteurs et 61 € pour les autres. Et il risque de ne pas pouvoir absorber tous les véhicules qui seront délogés.

Un nouvel écueil pour mettre la voiture hors jeu dans la ville… les « pour » et les « contre » trouveront là une nouvelle occasion de croiser le fer.

20 % du trafic entrant DR Ce sujet qui fâche évacué, entrons dans le vif du sujet. En l’occurrence la construction du nouvel échangeur à l’A503 pour mieux desservir le quartier de la gare centrale depuis le R3 et le R9. Deux chiffres pour jauger l’importance de cet axe : chaque jour, 25.000 véhicules empruntent l’A503, cela représente 20 % du trafic qui pénètre dans Charleroi. Le nouveau giratoire de 56 mètres de diamètre sera « équipé » pour réaliser des connexions plus directes et alléger le trafic de transit. Une bretelle directe fera ainsi la jonction entre le rond-point et le parking de la gare. Une autre bretelle permettra aux automobilistes circulant sur le R9 de quitter l’A503. Via une autre liaison, les usagers pourront aussi gagner l’A503 vers le R3. Ceux qui circuleront sur le R3 seront autorisés à quitter l’AR3, via la rue Alfred Leroy. Un autre accès, une ancienne bretelle qui sera redessinée, connectera l’A503 au R9. Enfin, un nouveau boulevard urbain avec deux bandes de circulation séparées par une berme centrale la rue de la Villette et le giratoire.