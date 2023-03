César Lewandowski («Top Chef») se présente à Ciné-Télé-Revue: «Bruxelles est ma ville de cœur»

Agé de 26 ans, César a combattu un cancer alors qu’il n’était qu’un enfant. « A l’âge de 8 ans, j’ai eu une leucémie et la cuisine m’a permis d’exister à un moment où je n’existais plus. J’ai passé plusieurs mois dans une chambre bulle avant de rester enfermé chez moi pendant un an. La maladie m’a donné une force particulière, qui me permet d’affronter toutes les épreuves », assure le candidat.

Participer à « Top chef » est donc pour lui l’occasion de dépasser encore un peu plus ses limites. « J’avais envie de me challenger et de sortir de ma zone de confort. Quand on travaille pour un chef, on ne sait pas vraiment ce qu’on vaut. C’est lorsque je me suis lancé comme indépendant que j’ai eu un déclic et que je me suis inscrit à l’émission », se souvient César, qui se définit comme un « artisan de la simplicité » et rêve de rejoindre la brigade de Glenn Viel ou celle de Paul Pairet.