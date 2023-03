Un Souper-Théâtre au profit du Télévie à Aywaille

Cette pièce est mis en scène pour le repas des éleveurs et du Comice agricole d’Ourthe-Amblève qui a habituellement lieu en janvier. Elle sera rejouée de manière bénévole à Remouchamps, au profit du Télévie. La troupe « Les joyeux fermiers d’Ourthe-Amblève » se compose de 8 ou 9 personnes, en fonction de la pièce imaginée.

La pièce est une chose, le repas qui accompagne la soirée en est une autre. La soirée Souper-Théâtre, qui débute à 19 heures, met les sens en éveil avec, d’une part les fous-rire de la pièce et d’autre part, la bonne table. Au menu de cette soirée, les organisateurs proposent l’apéritif, une assiette fromage et charcuterie, pour terminer sur un dessert. La courte pièce s’intercale dans le repas, entre l’assiette et le dessert.