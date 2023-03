Un passager pour un vol en direction de la Belgique se fait remarquer d’une bien triste manière à l’aéroport de Cluj: «Un comportement scandaleux» (vidéo)

L’information est partagée par les médias roumains ce lundi. Un passager, visiblement ivre,, a été expulsé d’un vol à destination de la Belgique. La scène s’est déroulée à l’aéroport de Cluj-Napoca (Roumanie) et témoigne d’un comportement « scandaleux » de l’homme en question.

Celui-ci aurait, selon les information de Pro TV, dérangé plusieurs passagers. L’intervention de la police a été nécessaire pour évacuer l’homme au plus vite du terminal. Sur la vidéo, on voit l’homme en question être emmené de force par des agents. S’il tente de s’enfuir, celui-ci est néanmoins mis à terre et maintenu au sol.