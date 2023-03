Trois Néerlandais suspectés de plusieurs attaques près d’Anvers placés sous mandat d’arrêt

L’individu âgé de 22 ans vient d’Amsterdam. On lui reproche d’avoir pris pour cible un traiteur du district anversois de Borgerhout l’an passé.

Les trois individus (âgés de 22, 26 et 27 ans) ont été extradés vers la Belgique par les Pays-Bas.

L’homme de 26 ans est originaire de La Haye et est suspecté d’être le principal responsable d’une autre attaque survenue à Anvers en septembre dernier. «Il pourrait aussi être lié à l’attaque survenue à Beveren en juin 2022, lors de laquelle une habitation avait essuyé des coups de feu», a déclaré le parquet.

Tous ces faits ont été qualifiés de «violations des lois sur les armes et les explosifs, vandalisme et participation à une organisation criminelle». Les suspects comparaîtront devant la chambre du conseil mercredi et jeudi.