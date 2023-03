Du rap pour freiner court

Installez 103 cobayes sur un simulateur de conduite, faites-leur écouter successivement du RnB, du heavy-metal, du rap, de la techno et de la musique classique, et observez comment ils freinent. C’est l’idée quelque peu saugrenue de la compagnie d’assurances anglaise Uswitch qui a commandé cette étude au laboratoire CX Lab. Résultat : ceux qui écoutent du rap freinent plus fort et s’arrêtent 14 mètres avant les autres.

Question de genre

Roulant virtuellement à 112 km/h, les participants à ce test devaient simplement freiner dès qu’un danger s’affichait devant eux sur l’écran. Le temps d’arrêt était ensuite enregistré sur l’ordinateur, afin de déterminer l’état de leurs réflexes. Ce qu’on ne connait pas, en revanche, c’est le genre de rap qui était diffusé dans les écouteurs, ni le volume sonore.