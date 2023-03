Voici la nouvelle AC Cobra

Elle arrive en avril, et le prix de départ est fixé à… 335.000 € ! La nouvelle AC Cobra sera construite à Donnington Park par AC cars, le plus ancien constructeur britannique (1901) encore en activité. Equipée d’un nouveau châssis en aluminium développé en Italie, la nouvelle Cobra est plus courte et plus large que sa devancière, malgré un empattement plus long. Radicale dans l’âme, elle conserve ses instruments analogiques sans pour autant renoncer à une interface numérique de haut vol.

Au diable l’électrique

Sous le capot, on a droit à un V8 5 litres suralimenté d’origine Ford, qui développe la bagatelle de 663 ch pour un poids ne dépassant pas 1,5 tonne. Le client aura le choix entre une boîte manuelle à 6 rapports ou une transmission automatique à 10 rapports. AC annonce une vitesse de pointe de 278 km/h et un 0 à 100 km/h expédié en 3,4 secondes.