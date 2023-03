Porsche Roads : Un itinéraire de rêve en quelques clics

Lancée en 2019, l’application Roads de Porsche vient d’intégrer une nouvelle fonction entièrement dédiée au plaisir de conduire. En quelques clics, et grâce à l’intelligence artificielle, il est désormais possible de sélectionner un itinéraire scénique fait de routes de campagne sinueuses, à la découverte de paysages spectaculaires et de villages typiques. Avec plus de 180.000 utilisateurs à travers le monde (et pas que des « Porschistes »), Roads est une communauté de conducteurs qui partagent leurs itinéraires préférés et se réunissent en groupe pour organiser des trajets ensemble.

Navigation intégrée

L'objectif de l'algorithme n'est pas de trouver l'itinéraire le plus rapide entre deux points, mais plutôt celui qui convient le mieux à chaque conducteur. Qu'il soit sinueux, équilibré ou dynamique, le tracé de l'itinéraire est défini à l'avance. Grâce à la navigation intégrée, les itinéraires générés peuvent être parcourus, enregistrés, évalués et partagés avec la communauté Roads. En outre, Apple CarPlay transfère l'itinéraire directement sur l'écran d'info-divertissement de nombreux modèles de voitures. Seul défaut de tout ceci : l’application n’est pas proposée dans le Google Play Store, mais uniquement sur iPhone.