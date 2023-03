«Ce qu’il a fait était d’une très grande bêtise»: Virginie Efira raconte comment elle a été harcelée à l’école La Belge était l’invitée des « Rencontres du Papotin », samedi dernier sur France 2. La fraîchement césarisée a confié certains passages de sa vie dont, notamment, le harcèlement douloureux infligé par l’un de ses professeurs lorsqu’elle était jeune. France 2

Par Youri Volckaert (st.)

Virginie Efira s’est livrée aux questions/réponses de l’émission « Les Rencontres du Papotin », bien connue pour avoir récemment accueilli Emmanuel Macron. Ce nouveau magazine d’interviews atypiques proposé par France 2 reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de trouble du spectre autistique. de videos C’est avec sa pureté d’âme naturelle que l’actrice primée à la dernière cérémonie des César a confié devant les caméras plusieurs anecdotes et histoires la concernant. Alors inconnues du grand public, certaines de ces histoires n’ont pas manqué de faire réagir.

L’ex-présentatrice de la « Nouvelle Star », n’a pas manqué de confirmer son intelligence et sa classe en répondant à la totalité des questions qui lui ont été posées. C’est au détour d’une de celles-ci qu’elle révèle un passage particulier de son éducation. La question portant justement sur les moqueries qu’elle a subies étant jeune, se faisant traiter de gourgandine sur les bancs de l’école. D’emblée, l’interrogation lui fait remonter le souvenir d’une personne en particulier. « Un professeur, que j’avais, aimait bien récolter le rire des gens de la classe en se moquant d’un élève […] Il m’avait vu avec un ami qui me rendait de l’argent et donc il a commencé à me faire des blagues par rapport à ça », exprime-t-elle avec honnêteté et calme. Elle précise néanmoins que tous ne la traitaient pas de la sorte.

Lire aussi César 2023: Virginie Efira, Bouli Lanners… après la musique, la Belgique domine aussi le cinéma français « Il a commencé à me faire des blagues… » L’artiste met alors sur la table une thématique loin de devoir être banalisée. À l’ère du numérique, le harcèlement dans le milieu scolaire est une réalité qui touche un élève sur trois en Belgique et dont les dégâts peuvent être considérables pour ses victimes. « Je me souviens d’un prof de maths qui plaisantait en me disant : ’C’est combien, Virginie ?‘ » déclarait-elle dans les pages de Vanity Fair en 2021. C’est cette déclaration qui a sans nul doute mis la puce à l’oreille d’un des journalistes des « Rencontres du Papotin ». Des remarques anodines ou pseudo-humoristiques de la part du professorat et/ou des élèves laissent manifestement des traces, et l’actrice ne fait pas exception.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, la sacrée Meilleure actrice aux César 2023 pour son rôle dans « Revoir Paris » exprime ses regrets. « Ce qu’il a fait était d’une très grande bêtise. Mais je me suis interrogée. Je me suis demandé comment cela se fait, alors que quelqu’un me fait quelque chose d’assez humiliant, pas très juste, gentil ni intelligent, pourquoi j’ai ri ? À ce moment-là, j’ai rigolé avec les autres comme une imbécile alors que j’aurais dû dire que ça ne se faisait pas de faire ça. »