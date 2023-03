Trois jeunes femmes issues des gens du voyage, dont deux mineures, interpellées alors qu’elles essayaient de voler dans les maisons, rue Libotte à Liège

Sur place, en effet, les agents mettent la main sur trois jeunes femmes, qui se disent toutes âgées de 13 et 14 ans. Au moment de l’intervention, elles s’apprêtaient à s’introduire dans une habitation. Et là n’aurait pas été leur première tentative, d’après des voisins…

Les policiers retrouvent en effet sur elles la parfaite panoplie des cambrioleurs. D’après le parquet de Liège, on comptait parmi les objets présents : une lampe de poche, un tournevis, de petites pinces, mais aussi notamment une serrure pliée et un passe-partout.

Des bijoux et habits de femme

Les jeunes filles sont déjà visiblement connues pour des faits de vols. Elles ont dit provenir d’un camp de gens du voyage installé pour l’heure dans la région de Charleroi. Si elles se sont rendues en Cité ardente, c’était pour voler, ont-elles avoué. Elles devaient, au départ, cibler des commerces pour, in fine, avoir changé d’avis et s’attaquer à des maisons, ont-elles encore expliqué. Le quartier de la Médiacité était visé et, idéalement, elles étaient à la recherche de foyers occupés par une femme, où pouvoir voler des bijoux et vêtements féminins.