Ecolo de Libramont a planté 150 mètres de haie à la ferme de la Croisette à Sainte Marie Chevigny

La Ferme de la Croisette élève des races bovines viandeuses en croisement et propose une viande de qualité supérieure et produite localement et de manière responsable selon les principes de développement durable.

Alors qu’en Wallonie, une espèce animale et végétale sur trois est menacée d'extinction, planter des haies permet de renforcer le maillage écologique et de protéger la biodiversité. Les haies ont également un effet bénéfique dans la lutte contre les inondations et aident à rendre nos territoires plus résilients dans le contexte du dérèglement climatique.

refuge et nourriture aux oiseaux et à d'autres espèces et contribueront directement au confort des bovins en leur offrant des abris contre les intempéries ou le soleil.

Pour rappel, en 2020, le Gouvernement wallon a lancé le programme opérationnel Yes We Plant!, ambitieux challenge de plantation de 4000 km de haies en milieu ouvert et/ou d’un million d’arbres sur le territoire wallon d'ici 2024. Aujourd’hui, le compteur du projet de la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier affiche déjà plus de 2400km de haies et plus de 1,1 million d'arbres plantés ou dont la plantation est planifiée.