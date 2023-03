Auderghem lance la 2e édition de son Budget Partagé avec 530.000 euros

L’Assemblée des Habitants créée selon un tirage au sort stratifié (100 personnes d’âges, de genres, de langues, de métiers, de niveaux d’études diversifiés) choisir les thèmes de chaque nouvelle édition du budget partagé. Cette année, les projets devront contribuer à la réservation et au développement de la biodiversité ou encourager la création artistique et artisanale locale. Avec un budget maximum de 165.000 euros par projet, les idées peuvent être ambitieuses.

En 2021, plusieurs projets élus ont ainsi été proposés par de jeunes Auderghemois. Parmi ceux-ci, la création d’une mangathèque ou encore la création d’un potager intergénérationnel rassemblant les résidents d’une maison de repos et les élèves de l’école Les Marronniers.

4.000 participants et 31 projets élus

Le montant du Budget Partagé d’Auderghem est proportionnellement l’un des plus élevés du pays. Il représente un montant de 15 euros par habitant d’Auderghem. « Un montant réfléchi sur base de plusieurs études qui démontrent qu’il faut en moyenne consacrer 10 euros par habitant pour que l’initiative fonctionne », explique la bourgmestre Sophie de Vos (DéFI)

Lors de l’édition précédente, les Auderghemois ont été nombreux à participer : 283 propositions reçues, plus de 4.000 votants et 31 projets élus. Actuellement plus de la moitié de ces projets ont été réalisés, seuls 4 ont dû être abandonnés et les autres sont en cours de réalisation.