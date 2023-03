Conférence à Beaufays : «le Pérou et la Bolivie: l’héritage inca»

La conférence sera donnée par François Decresy, dans un programme qui partira à la découverte de la culture péruvienne et les mystères de la civilisation inca. Le documentaire offrira une nature exceptionnelle sur la Cordillère des Andes, le lac Titicaca…, ainsi que des villages célèbres et des marchés, dans une profusion de couleurs époustouflantes.

La conférence est organisée par le Conseil Consultatif des Aînés qui s’est donné comme objectifs les loisirs, les voisins solidaires, la sécurité chez soi et un petit plus pour la terre. Le mandat qui couvre une législature permet de faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations, les aspirations et les droits des aînés résidant sur le territoire de la commune.