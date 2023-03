Journées wallonnes de l’eau à Sprimont

L’exposition « Rivières » nous fera découvrir l’Ourthe, la Vesdre et l’Amblève, ces merveilles naturelles et patrimoniales du 14 au 23 mars au Foyer culturel de Sprimont. Une vingtaine de panneaux aborderont la géologie unique, la nature exubérante, les vallées ondoyantes et les légendes mystérieuses.

Le mercredi 15 mars, à 15h30’, la ludothèque du hall sportif sera le théâtre d’une histoire écoutée en famille, pour prendre le temps de partager un moment agréable autour de livres de jeunesse. Ce même jour, de 19h30’ à 21h30’, l’atelier « Je fabrique mes produits d’entretien naturels » permettra de préserver la santé, la nature et plus particulièrement l’eau. La réservation est obligatoire pour cet atelier au 04 382 29 67.