Wout van Aert n’a pris aucun risque lors de sa reprise au Tirreno-Adriatico: «Satisfait des sensations sur la route»

Wout van Aert n’a pas pris de risque durant la première étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour), un contre-la-montre à Lido di Camaiore, lundi. « Un contre-la-montre sous une pluie battante, il faut mieux que tu l’abordes de manière raisonnable », a déclaré le coureur de Jumbo-Visma.

Van Aert avait indiqué qu’il prenait le départ sans ambition. Il n’avait plus roulé sur un vélo de contre-la-montre depuis le Tour de France. Sur la route, il est vite apparu qu’il ne comptait pas forcer. « J’ai roulé un contre-la-montre ’régulier’, sans prendre de risque », a-t-il expliqué à l’arrivée. « Et avec la pluie, c’était la décision la plus intelligente. Rouler sous une telle averse a toujours des inconvénients, mais je suis satisfait de mes sensations en route. »