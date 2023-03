Une nouveauté que vous n’attendiez pas: la mythique sauce, dont raffolent de nombreux Belges, débarque chez McDonald’s!

Le Brasil Cheese est un cheeseburger savoureux dont l’élément central est la délicieuse sauce tropicale Brasil : une sauce douce et épicée aux notes de tomate, d’ananas et de curry, dont raffolent de nombreux Belges. Le Brasil Cheese se compose d’un savoureux petit pain aux graines de sésame cuit à Olen, d’un burger grillé composé de 100 % de bœuf, de cheddar, de cornichon, d’oignons frits et, bien sûr, de la délicieuse sauce Brasil.

de videos

Pour les chicken lovers, le Brasil Chicken est le burger idéal ; un bon petit pain, un blanc de poulet croustillant, une salade iceberg croquante, soigneusement coupée et lavée, et la délicieuse sauce Brasil.