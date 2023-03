Garmin présente deux nouvelles montres pour les coureurs: la Forerunner 265 et Forerunner 965

Le timing est parfaitement choisi pour Garming. Avec la tenue prochaine des 10 Miles d’Anvers (23 avril) ou des 20km de Bruxelles (28 mai), nombreuses sont les personnes qui analysent leurs entraînements pour se préparer aux mieux. La marque en profite donc pour présenter deux nouvelles montres pour les « runners » : la Forerunner 265 et Forerunner 965.

Deux montres connectées GPS dédiées à la course à pied. Il sera possible d’analyser ses données sportives et de santé sur l’écran couleur AMOLED. Si on simplifie grossièrement, la Forerunner 965 s’appuie sur la Forerunner 265 mais ajoute des mesures de performance supplémentaires, une cartographie intégrée et la possibilité de stocker davantage de chansons directement sur la montre