État de vétusté du stade Roi Baudouin: la toiture doit être remplacée

Plusieurs libéraux bruxellois s’inquiètent de l’état de vétusté du stade Roi Baudouin, et plus particulièrement l’état des pylônes d’éclairage et de la toiture. Selon des experts, cette dernière doit être remplacée dans les 5 ans maximum, informe La Dernière Heure.

La Ville de Bruxelles a récemment débloqué trois millions d’euros pour le stade Roi Baudouin. Parmi ceux-ci, un million sera consacré à la réalisation d’une étude pour les pylônes et la toiture. Ecolo souligne cependant qu’ils ne représentent « aucun risque pour la sécurité ». Dans un premier temps, au premier semestre de 2023, l’appel d’offres de cette étude sera lancé. Dans un second temps, l’étude en elle-même devrait être finie pour la fin de l’année.