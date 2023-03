Béatrice remporte un séjour au Domaine de Naxhelet

Coup de chance oblige, c’est la Bruxelloise Béatrice Brisart, lectrice assidue du VLAN depuis de nombreuses années qui remporte le gros lot. Pour la Saint-Valentin, nous lancions notre grand concours vous permettant de passer un moment hors du temps au Domaine de Naxhelet. Au programme : petit-déjeuner, soins pendant deux heures, coupe de champagne, menu de saison et accès au wellness ! Nous avons donc accueilli, début de semaine, Béatrice Brisart dans nos locaux afin de lui remettre son lot. « J’ai été super bien accueillie et évidemment très contente d’avoir remporté le gros lot » indique d’emblée notre grande gagnante. « D’autant que je ne m’attendais pas du tout à gagner ! Pour être honnête, je ne savais même plus que j’avais participé à ce concours ».

Et pour cause, la Bruxelloise participe à de nombreux concours en consultant son VLAN chaque semaine via notre liseuse. « J’aime l’actualité locale, les jeux et les concours » ajoute-t-elle. « J’avais d’ailleurs déjà gagné de plus petits lots dont deux places de cinéma il y a 20 ans déjà ! ».

Pour la Jettoise, pas question de profiter de cette escapade avant le retour du beau temps. Du moins, si elle garde son lot. « Je ne sais pas encore avec qui j’irai à Naxhelet. Si je peux, je donnerai peut-être ce magnifique cadeau à mes enfants qui ont des enfants et donc besoin de repos ! ».

De nouveaux concours arrivent Et quand on demande à notre grande gagnante ce qu’elle aimerait gagner prochainement, elle en a une idée bien précise. « Un frigo ou une prime rénovation serait super ! ». « J’ai d’ailleurs participé à votre concours Batibouw et j’espère bien gagner » conclut-elle. Nous en prenons bonne note et une chose est sûre, nous vous préparons encore de nombreuses surprises dans les mois qui arrivent. Pour faire comme Béatrice et ne rater aucun de nos concours, rejoignez notre page Facebook, notre newsletter, notre liseuse ou soyez attentifs dans nos pages. Bonne chance ! B.D.