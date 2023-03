Du changement dans la traversée du centre-ville

La Ville de Spa a présenté à enquête publique un projet de travaux visant l’aménagement de l’espace public. Ce projet, en collaboration avec le SPW se voulait convivial, propice à la mobilité douce et à la sécurité de tous les usagers faibles, tout en mettant le patrimoine urbanistique en valeur. La population a largement participé à l’enquête publique et une réunion avec les commerçants s’est déroulée ; suite à cela, des améliorations importantes vont avoir lieu afin de prendre en compte, au mieux, les souhaits des habitants.

Les améliorations apportées au projet initial sont au nombre de six.

1 La Place Royale et sa desserte. Au cœur de tous les débats, l’aménagement de la Place Verte et de sa desserte sera intégré dans le cadre du futur aménagement du Parc de 7 heures ; avec plus d’ombre, plus de vert, plus de fleurs. La desserte est conservée et ainsi l’accessibilité aux hôtels.

2 L’Avenue Reine Astrid et sa desserte. Une desserte sera maintenue à cet endroit afin de permettre l’arrêt/dépose-minute ; une zone de livraison supplémentaire est prévue sur l’avenue : les besoins des commerces existants et la qualité des riverains seront ainsi préservés. 3 Les parkings. Le choix de faire de la place à tous les usagers n’est pas supprimé, maisau vu des inquiétudes, le nombre de place de parking sera fortement augmenté. Pour ce faire, la zone piétonne prévue sur la desserte le long de la place Royale est reportée. Des zones de stationnement 30’ près des commerces de proximité sont prévues. Une signalisation est prévue pour les parkings de délestage et l’étude de navettes entre ces parkings et le centre-ville est en cours. Le parking de la gare sera rénové et aménagé. Un nouveau parking sera prévu lors des futurs travaux sur le site du CPAS. 4 Les arrêts de bus. Les zones de stationnement des bus actuels situés Place du Monument et rue Royale seront maintenues afin de garantir la sécurité des usagers des TEC et la fluidité du trafic. 5 La Rue Servais. Un nouveau dispositif plus performant sera étudié afin de permettre une meilleure cohabitation entre les véhicules et les vélos.