Une affaire d’escroquerie secoue l’hôpital d’Eupen: plusieurs médecins poursuivis!

Le tribunal correctionnel d’Eupen s’est penché lundi sur un important dossier concernant des irrégularités au sein de l’hôpital d’Eupen. L’établissement hospitalier, son ancien directeur ainsi que trois médecins sont poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie, complicité à l’exercice illégal de la médecine et perception frauduleuse d’honoraires.

Lors de l’audience, le médecin chef de l’époque, a expliqué que « les démarches pour obtenir les documents adéquats sont très longues et peuvent durer une paire d’années ». Des médecins stagiaires allemands de l’hôpital allemand de Würselen, travaillaient à l’hôpital d’Eupen. Leurs honoraires étaient réclamés grâce aux numéros Inami de certains de leurs confrères.

Pour l’ancien médecin chef, le ministère public réclame une peine de 6 mois de prison avec sursis et 16.000 euros d’amende. Un autre médecin risque une peine de 3 mois de prison avec sursis et 12.000 euros d’amende tandis que pour le troisième, le parquet requiert une suspension du prononcé.

Pour l’ancien directeur de l’établissement, le parquet demande 3 mois de prison avec sursis et 14.400 euros d’amende. En ce qui concerne l’association de malfaiteurs, qui concerne tous les prévenus, l’acquittement a été demandé.

L’hôpital, lui, pourrait être condamné à une amende de 14.000 euros. Les mutuelles, qui se sont constituées parties civiles réclament une indemnisation à hauteur d’un euro provisionnel.

D’après le Grenz Echo, le point de départ de toute cette enquête a été, au printemps 2017, une lettre de l’ancien médecin-chef, le Dr Didier Frippiat. Dans cette lettre le docteur, qui a quitté l’hôpital en mauvais termes, dénonçait des irrégularités dans le financement de celui-ci. Le chirurgien avait été engagé en avril 2016 comme directeur mais son contrat de deux ans avait été résilié un an plus tard par le conseil d’administration de l’hôpital. Juste avant, il avait fait parvenir sa lettre au parquet d’Eupen.

L’enquête du parquet a duré environ un et demi et s’est clôturée en 2018. Après, c’est une épreuve de force juridique qui a commencé entre le parquet et les avocats de la défense qui ont tout tenté pour éviter le procès à leurs clients. Il aura finalement fallu quatre ans de procédures pour que le procès ait enfin lieu.