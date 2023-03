La tradition de l’enterrement de Mathy Loxhet ou Matî l’Ohê ou Mathieu l’Os est une coutume très ancienne en province de Liège, elle a évolué au fil du temps. peu à peu tombée dans l’oubli dans certaines communes, elle est bien ancrée dans le folklore spadois. Mathy Loxhet est un bon vivant, durant un an, il en a fait des « belles », il a fait bombance et pas seulement en victuailles ! Mais, trop c’est trop et maintenant, les Spadois en ont assez, il va être jugé et brûlé pour tous ses « pêchés »… oui, les religieux font encore bonne loi ! Et notre Mathy est conduit en bon cortège au bûcher… un cortège qui le « pavane » dans toute la ville, de quoi montrer aux autres coquins comment ils seront punis. La tradition veut que le feu soit bouté par le dernier couple de jeunes mariés. L’on associe également cette tradition à celle du Grand Feu, qui veut que les habitants brûle l’hiver afin de laisser la place au printemps. Alors Mathy, te voila un tas de cendres et de ces cendres va renaître la nature et le beau temps… Merci à toi !

