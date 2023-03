Le taux de la demande d’emploi a progressé de 1,2 point de pourcentage sur base annuelle, pour s’établir à 13,6%, rapporte le Forem lundi.

Fin février, la Wallonie comptait 218.653 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI), dont 24% sont inoccupés depuis moins de six mois et 43% depuis au moins deux ans. Par ailleurs, 20% sont âgés de moins de 25 ans et 24% ont 50 ans et plus.