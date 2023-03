Changez d’ère! Adaptez votre jardin aux changements climatiques

La conférence qui va vous être présentée par Christine Rose et Alexis Stibert n’est pas une explication scientifique du réchauffement climatique, ni un traité classique de jardinage et encore moins une compilation théorique. Par contre ce livre et cette conférence sont bien un ensemble de données pratiques basé sur l’expérience des auteurs, ils sont également un apport de réponse aux questions que les jardiniers particuliers ou professionnels se posent et ils amènent un outil clair et simple afin de faire les bons choix pour le futur. Les deux conférenciers sont des ex-enseignants de « chez nous » ; Christine Rose, Theutoise d’adoption, est professeur d’horticulture, passion qui commence dans son jardin dès l’enfance. Après des études d’ingénieur agronome à la faculté de Gembloux, elle travaille dans le secteur horticole puis rejoint l’enseignement, ce qui lui permet d’assouvir sa passion pour les plantes et son désir de vulgariser ses connaissances. Durant ses temps libres, elle prend soin de son jardin et de son potager qu’elle fait évoluer au fil des ans. Alexis Stibert est Liégeois d’origine mais Theutois de cœur, il est issu d’une famille de mineurs et depuis son plus jeune âge, il s’intéresse aux poissons de nos rivières et ambitionne de connaître le nom des plantes de chez nous. Après ses études secondaires, il devient exploitant forestier, puis paysagiste et animateur d’un club nature (il est à l’origine de la création de « Bagatelle » le premier milieu éducatif naturel de Belgique). Devenu enseignant en horticulture, il dispense en parallèle une formation en jardinage pour adultes, il écrit des articles pour des revues locales et dispense des conférences qui lui permettent de partager sa passion pour les plantes. Retraité, il porte un intérêt très actif pour la climatologie et l’ichtyologie (étude des poissons). Les deux conférenciers répondront à toutes vos questions et dédicaceront leur livre.

Quand ? le vendredi 10 mars à 19h