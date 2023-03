Un quartier de Jumet/Roux bientôt rénové: trois rues vont bénéficier de travaux de façade à façade

Menés dans les quartiers Gohyssart à Jumet et Aiselies/La Bassée à Roux, les travaux de réfection démarreront dans quelques jours par la rue de la Pensée (partie entre la rue du Pont Bergerand et la rue de la Pensée). D’une durée prévue de 120 jours ouvrables, ce chantier permettra de poser un nouvel égouttage, de nouveaux éléments linéaires, d’installer de nouveaux avaloirs, de créer de nouveaux trottoirs et de rénover la chaussée des trois rues.

« Le chantier comprend une rénovation complète des revêtements, de façade à façade, sur une longueur de 340 mètres pour un montant de 689.973,72 euros. Les travaux permettront de créer une zone de plain-pied limitée à 30km/h et des trottoirs traversants à la jonction avec la rue du Pont Bergerand. Un nouveau revêtement hydrocarboné gris clair sera posé dans cette zone résidentielle. L’aboutissement de ce projet constituera une indéniable amélioration du cadre de vie », précise l’échevin des Travaux Eric Goffart.