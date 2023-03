Conférence UDA: L’Orient Express, mythique et belge!

Près d’un siècle et demi après sa création, le train légendaire Orient Express fait halte à Malmedy grâce au conférencier et historien liégeois Roland Marganne.

Ce train fut la création la plus originale de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits créée par l’homme d’affaires liégeois Georges Nagelmackers.

Inspiré par les réalisations de l’américain Georges Pullman, Nagelmackers voulait faire traverser les frontières à des hommes d’affaires et autres touristes fortunés à bord de trains luxueux, confortables et rapides, jusqu’à atteindre en toute sécurité les villes de l’Orient, inconnues voire fantasmées…

La conférence abordera évidemment les nombreux mythes que l’Orient Express a suscité par son luxe et son cosmopolitisme de la Belle Epoque aux Années Folles. Il a inspiré de nombreux artistes et romanciers et bien sûr servi de décor fastueux au célèbre roman d’Agatha Christie, Le crime de l’Orient Express. En voiture !