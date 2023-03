GAL Fagnes Haute-Amblève

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’appel à pré-projet est en cours dans le cadre de la candidature du GAL FAGNES HAUTE-AMBLEVE. Outre la stratégie de développement local qui a été définie de concert par le comité de pilotage (4 communes et 5 associations représentant les secteurs économiques, sociaux et environnementaux), de nombreux enseignements animent déjà les différentes réunions autour des axes majeurs qui en découlent et consultables en ligne. Concernant la gouvernance, un manque de coordination, un essoufflement des énergies et une complexité administrative ralentissent les processus d’évolution de ce monde en transition. Certainement un important point d’attention pour la suite… La vie citoyenne, culturelle et sociale est riche d’échanges et d’opportunités sur le territoire mais les interactions entre les plus jeunes et les anciens, les plus stables et les plus vulnérables, doivent être intensifiées pour dynamiser la transmission du savoir et la compréhension de l’autre dans le respect des identités villageoises. Au niveau de la biosphère, alors que le territoire est composé à plus de 50 % de forêts (voir le diagnostic en ligne sur www.galfha.be) et que l’accès à, et la gestion de, l’eau potable est certainement l’un des plus grands enjeux, force est de constater que de nombreuses actions sont à accomplir dès que possible pour préserver la qualité de vie au sein de notre environnement exceptionnel. Point de vue économique, avec son taux de chômage le plus faible du pays et son taux d’emploi plus important que la moyenne wallonne, la région présente toutes les qualités pour une économie forte au service du territoire. Mais il est désormais essentiel de stimuler ces activités. Favoriser la formation et l’emploi direct est certainement une priorité également. L’ensemble des objectifs opérationnels définis est à découvrir en ligne. Mais que pouvons-nous faire à notre niveau ? En quoi nos actions influencent-elles l’évolution de notre région ? Imaginez un rayon de 20 kilomètres autour de votre domicile, la distance idéale à parcourir à pied dans la force de l’âge ou en vélo (avec ou sans assistance) par la suite. Quelles actions pouvons-nous mettre en place pour faire en sorte que notre territoire et ses composantes sociales, économiques et environnementales soient durablement renforcées ? Il est temps de remettre un pré-projet ! Qu’est-ce qu’un pré projet et qui peut en déposer un ? Un pré-projet est une proposition suffisamment concrète et détaillée d’une action à réaliser sur le territoire des 4 communes (Waimes, Malmedy, Stavelot et Stoumont) et qui DOIT répondre à un ou plusieurs enjeux et objectifs stratégiques du territoire, tels que validés par le Comité de Pilotage du GAL FAGNES HAUTE-AMBLÈVE réuni en AG. Il doit pouvoir être mis en œuvre sur minimum deux communes ou pouvoir être étendu à tout le territoire (4 communes), avoir une finalité collective et non individuelle, favoriser le partenariat entre les acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés, être innovant pour le territoire et pouvoir être mis en œuvre entre 2024 et 2027. L’appel à pré-projet est ouvert à tou.te.s : habitants, agriculteurs, entreprises, artisans, associations et collectifs, acteurs culturels, opérateurs touristiques, associations environnementales, communes… Tous les acteurs du territoire, qu’ils soient internes ou externes (pour autant qu’ils y soient actifs) peuvent déposer des pré-projets. Quand faut-il déposer un pré-projet ? Combien de temps cela prend ? Avant ce lundi 13 mars (!), quelques heures de travail pour les 4 prochaines années. Une fois ce délai dépassé, il n’est plus possible d’en déposer. Dès la clôture de l’appel à pré-projet, tous les formulaires seront examinés pour déterminer si le pré-projet est recevable ou non. Les pré-projets sélectionnés pourront être rassemblés et retravaillés en mode collaboratif, avec le comité de pilotage, avant d’établir les fiches projets finales qui seront soumises aux autorités wallonnes et européennes pour décision de subventionnement. Vous le savez, les petits ruisseaux font les grandes rivières et il est certainement temps de rassembler les forces vives du territoire plutôt que de les diviser… chacun en sortira plus fort. La transversalité au sein de notre écosystème, les interactions entre les acteurs publics et privés ainsi que l’entraide bienveillante ne sont-elles pas plus que jamais une priorité…#localetdebongout.

Frédéric Cheslet