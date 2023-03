Scandale au Parlement européen: le Médiateur européen interroge la Commission sur les voyages offerts à ses responsables

Emily OʹReilly, médiatrice de l’UE, fait aussi référence dans sa lettre au récent scandale de corruption autour du Parlement européen (« Qatargate »), au sujet duquel une enquête judiciaire est en cours. Dans ce contexte, il est essentiel de montrer des règles éthiques solides et de faire preuve d’une transparence exemplaire dans les interactions entre responsables européens et représentants d’intérêts, note l’Irlandaise.

Elle demande donc que la Commission détaille comment elle compte mettre à jour et renforcer ses règles autour des frais de voyage pris en charge par des parties tierces. Dans sa liste de questions, elle s’intéresse aussi au processus précis qui a mené à l’autorisation des voyages d’Henrik Hololei, et demande à la Commission de préciser comment elle vérifie que les réunions de ses directeurs généraux autour de dossiers en cours sont bien renseignées au grand public.

Une réponse attendue pour le 3 juin

Des porte-paroles de la Commission européenne, interrogés par la presse lundi midi sur la question, ont apporté quelques éléments de réponse face aux journalistes. Les règles vont être rendues plus strictes pour « clarifier dans quels cas spécifiques on peut accepter que des missions soient payées (partiellement ou intégralement) par des parties tierces », a indiqué Dana Spinant. Le tour de vis promet d’être restrictif : « la direction dans laquelle on va, est que ce serait seulement possible à l’avenir si la partie tierce qui finance est les Nations unies, le G7 ou le G20, qui organisent des évènements internationaux pour lesquels il est pratique d’avoir les mêmes arrangements pour tous les invités », ajoute-t-elle.

Dès que les nouvelles règles sont finalisées (le travail de mise à jour a débuté en novembre), les directions générales seront invitées à les appliquer sans attendre, précise la porte-parole.

Dans le cas d’Henrik Hololei et de ses déplacements avec Qatar Airways (9 vols « offerts » entre 2015 et 2021, selon Politico, avec parfois également l’hôtel pris en charge par la partie qatarie, gouvernementale ou proche des autorités), c’est le directeur général lui-même qui avait estimé à l’époque qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts, a indiqué un autre porte-parole. C’est la procédure pour les chefs de département, a précisé Balazs Ujvari, porte-parole en charge du budget et des ressources humaines. Dans le cas du voyage d’un directeur général, c’est donc ce dernier lui-même qui fait l’analyse pouvant mener à accepter que les frais de voyage soient payés par une partie externe.