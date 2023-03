La coopérative «Mangez Fermier» organise une conférence

La SC « Mangez Fermier ! » a été créée le 23 décembre 2021 dans le but de créer dans les locaux de l’ancienne boucherie Léonard Rue Général Jacques un magasin de produits locaux. On y trouvera des légumes, de la viande, des charcuteries, des fromages, du miel, de la bière, des alcools distillés et autres produits ménagers naturels.

Il faut en effet savoir que les différents coopérateurs-producteurs ont signé une charte qui traite de la transparence de leurs activités, du respect de l’animal, du respect de l’environnement et de la préservation du milieu et de la biodiversité. Le respect de l’humain (conditions et rémunération du travail), ainsi que le respect de la santé et du consommateur sont également intégrés dans la charte.