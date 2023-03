Vielsalm : les Disciples de Faustine fêtaient leur 15eChapitre!

Une surprise aussi avec la présence de Faustine en personne dont la légende est perpétuée par la Confrérie, une gravure sur pierre avec le blason et son histoire a été inaugurée en 2018 pour les 10 ans de la Confrérie. On peut découvrir cette stèle à l’entrée de la carrière « l’râwîre » située au-dessus du village de Goronne.

Ce samedi à la salle du village de Goronne, Pascal Georis, Grand Maître de la Confrérie des Disciples de Faustine et par ailleurs son membre fondateur, ouvrait le 15e Chapitre devant une foule compacte et en présence du Bourgmestre Elie Deblire. Après 2 années difficiles imputables à la crise sanitaire, il y avait pas mal de choses à évoquer lors de cette fin d’après-midi.

Cette année et donc, pour le 15ème anniversaire, les Disciples de Faustine signaient une charte d’Amitié avec la Confrérie Française de la Crevette Grise de Fort Mahon Plage.

Si bien sûr la Confrérie perpétue une légende locale, la finalité est cependant de faire revivre le village de Goronne et d’assurer sa promotion par son histoire et sa gastronomie. Le procédé est efficace, pour preuve la centaine de confréries que l’on peut trouver en Wallonie (20 pour le Luxembourg). Dans la salle de l’Entente Goronnaise, 17 Confréries étaient présentes dont la Confrérie de la myrtille de Salm, ces présences impliquent évidemment la réciprocité et en conséquence une exigence de disponibilité pour les membres. Une autre dimension de l’altruisme qui guide les bénévoles de la Confrérie est également le chèque remis à l’école communale de Goronne, il s’agit des fonds récoltés lors du dernier marché de Noël. Pascal Georis souligne que l’aide à l’enfance est une priorité dans l’action de son association.