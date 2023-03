Il frappe sa femme puis la harcèle à Erquelinnes: Mike est condamné à 3 ans de prison, son arrestation immédiate a été prononcée à l’audience

La compagne de Mike avait l’habitude de recevoir « des petites gifles » tous les jours. Le 12 septembre 2021, elle est cloîtrée à la maison : les derniers coups, ceux du 9 septembre, ont laissé des marques et Mike ne veut pas que les proches de la jeune femme découvrent l’étendue de sa violence. Ce jour-là, la victime a cependant le grand tort d’appeler son papa à la rescousse. Une dénonciation que Mike apprécie assez peu : il lui collera des coups de poing en plein visage pour la faire taire…

Cette scène aura, heureusement pour elle, été le déclencheur de la séparation. Elle a enfin quitté celui qui ne lui apportait pas grand-chose dans la vie. Alors, pour se venger, Mike a commencé à harceler la malheureuse et ses parents : « Je vais venir avec 5 litres d’essence et je vais te faire cramer. Je te regarderai brûler », lui a-t-il notamment envoyé. Il lui a aussi fait parvenir une vidéo où on le voit avec une carabine et un message : « Celle-là, je te la réserve en priorité ».